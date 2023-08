Pavard deixa Bayern de Munique e assina com Inter de Milão

A duração do contrato do jogador de 27 anos não foi especificada pelo time 'nerazzurro', que, segundo a imprensa, vai pagar 30 milhões de euros (cerca de R$ 159,5 milhões na cotação atual) pela transferência, mais outros dois milhões em variáveis de acordo com os resultados da equipe da Lombardia.

O lateral-direito e zagueiro francês Benjamin Pavard assinou com a Inter de Milão depois de quatro temporadas no Bayern Munique, anunciou nesta quarta-feira (30) o clube italiano, finalista da última Liga dos Campeões.

Há semanas que o ex-jogador do Lille (2015-2016) e do Stuttgart (2016-2019), que também chegou a ser cogitado como reforço do Manchester United, mostrava vontade de enfrentar um novo desafio, depois de sete anos no futebol alemão.

Zagueiro confiável e que raramente se machuca, Pavard disputou 160 partidas pelo gigante bávaro (43 na temporada passada) em quatro temporadas, e conquistou dez títulos, incluindo quatro Bundesligas (2020, 2021, 2022 e 2023) e a Liga dos Campeões em 2020.

