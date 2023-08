Militares dão golpe de Estado no Gabão após anúncio da reeleição de Bongo

Um grupo de militares anunciou nesta quarta-feira (30) o "fim do atual regime" no Gabão, onde os resultados oficiais das eleições presidenciais de sábado deram uma nova vitória ao presidente Ali Bongo, que está no poder há 14 anos. Até o momento não foi possível descobrir onde está Ali Bongo Ondimba, cuja família governa o país da África central rico em petróleo há mais de 55 anos. O bairro de sua residência em Libreville estava muito tranquilo durante a manhã, segundo testemunhas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois que o Centro Gabonense de Eleições (CGE) anunciou oficialmente a vitória de Bongo com 64,27% dos votos, 12 militares divulgaram um comunicado no canal 'Gabon 24', cuja sede fica na própria presidência.

Os militares anunciaram a anulação das eleições de sábado e a dissolução de "todas as instituições" do país do centro-oeste da África. Eles afirmaram que uma "deterioração contínua da coesão social ameaça levar o país ao caos" e acrescentaram que decidiram "defender a paz impondo o fim do atual regime". "Estão anuladas as eleições de 26 de agosto e os resultados manipulados", anunciou um dos militares, que falou em nome do grupo. "Todas as instituições da República foram dissolvidas: o governo, o Senado, a Assembleia Nacional e o Tribunal Constitucional", afirma o comunicado. Os militares, que alegaram falar em nome de um "Comitê para a Transição e Restauração das Instituições", anunciaram ainda que as fronteiras do país permanecerão "fechadas até nova ordem". Eles pediram à população que "mantenha a calma e a serenidade".

"Reafirmamos nosso compromisso de respeitar os compromissos do Gabão com a comunidade internacional". Entre os militares que fizeram o anúncio estavam membros da Guarda Republicana (GR), a guarda pretoriana da presidência, cujos integrantes são reconhecidos por suas boinas verdes, além de soldados do exército oficial e membros da polícia. Correspondentes da AFP ouviram tiros na capital Libreville durante a leitura do comunicado. No início da manhã, as ruas de Libreville estavam desertas.

Em sua mensagem, os militares denunciaram "um governo irresponsável e imprevisível". A França, ex-potência colonial, afirmou que acompanha a situação no Gabão "com grande atenção". A China anunciou que "acompanha de perto a evolução da situação" e pediu garantias à segurança de Bongo.