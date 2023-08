MP de Berlim encerra investigação contra vocalista do Rammstein, acusado de assédio sexual

O Ministério Público de Berlim anunciou nesta terça-feira (29) o fim da investigação, iniciada em junho, contra o vocalista da banda alemã Rammstein, Till Lindemann, acusado de assédio sexual.

"A avaliação das provas disponíveis (...) e a audiência das testemunhas não permitiram estabelecer que o acusado teve relações sexuais não consensuais com mulheres', afirmou o MP da capital alemã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso começou no final de maio, com a denúncia de uma irlandesa de 24 anos que acusou o cantor de tê-la drogado e assediado sexualmente após um show no mesmo mês na Lituânia.