Governo Lula quer Infraero operando novo aeroporto de Angola

Integrantes do governo Lula trabalham com Angola para que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) seja considerada uma opção para assumir a operação do novo aeroporto internacional de Luanda.

Uma comitiva da diretoria da Infraero acompanhou a visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manteve reuniões com autoridades do governo, como parte das atividades da delegação brasileira.

O objetivo era prospectar parcerias no país, para que a Infraero possa disputar a concessão e assumir a operação do Aeroporto Internacional Agostinho Neto.