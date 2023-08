Avião militar dos EUA cai durante exercício na Austrália e deixa três mortos

Cinco dos feridos foram transportados de avião por 80 quilômetros da ilha de Melville até a cidade de Darwin para tratamento hospitalar, disse o comissário de polícia do Território do Norte, Michael Murphy, cerca de seis horas após o acidente.

Conforme as autoridades militares norte-americanas, várias soldados foram resgatados, no entanto, três não resistiram aos ferimentos e morreram. "Outros cinco foram levados ao Hospital Royal Darwin em estado grave", disse um oficial da Marinha em comunicado.

Um avião militar norte-americano caiu neste domingo, 27, durante um exercício dos Estados Unidos em uma ilha do norte da Austrália. A aeronave envolvida no incidente foi um Osprey, de decolagem vertical, que transportava 23 fuzileiros navais dos EUA a bordo no momento da queda.

Um dos feridos estava sendo submetido a uma cirurgia, disse a ministra-chefe do Território do Norte, Natasha Fyles, em entrevista coletiva. "Reconhecemos que este é um incidente terrível", disse Fyles. "O governo do Território do Norte está à disposição para oferecer toda a assistência necessária."

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que apenas norte-americanos ficaram feridos quando o avião tiltrotor Bell Boeing V-22 Osprey caiu durante o Exercício Predators Run, que envolve militares dos Estados Unidos, Austrália, Indonésia, Filipinas e Timor Leste. "Os relatórios iniciais sugerem que o incidente envolve apenas pessoal das forças de defesa dos EUA", disse Albanese.

Melville faz parte das Ilhas Tiwi, que junto com Darwin são o foco do exercício que envolve 2.500 soldados. Os Ospreys, projetados para combinar a decolagem vertical de helicópteros com a velocidade e o alcance de um avião turboélice, são uma parte importante das capacidades de mobilidade e resposta rápida das forças armadas dos EUA.

(Com agências internacionais)