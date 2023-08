Análise genética confirma a morte de Prigozhin, líder do grupo Wagner

Depois de realizar uma "análise genética molecular", foi estabelecido que as identidades das dez vítimas cujos corpos foram encontrados "correspondem à lista" de passageiros e tripulantes do avião, incluindo Prigozhin, afirmou o Comitê de Investigação russo em um comunicado.

O avião particular que transportava Prigozhin e seus colaboradores próximos caiu na quarta-feira na região de Tver, a noroeste de Moscou.

A Rússia confirmou oficialmente neste domingo (27) a morte de Yevgueni Prigozhin, líder do grupo paramilitar russo Wagner, cujo avião caiu na quarta-feira, em meio a crescentes dúvidas sobre a causa do acidente.

Os investigadores russos até agora não mencionaram nenhuma hipótese sobre as causas do acidente.

O Kremlin nega essas acusações e Putin prometeu na quinta-feira uma investigação "completa" do caso.

Os governos ocidentais e os opositores do presidente russo, Vladimir Putin, insinuaram que o Kremlin poderia estar por trás do ocorrido.

A lista incluía o seu braço direito, Dmitri Utkin, chefe de operações do grupo paramilitar, cuja existência foi reconhecida pelo Kremlin apenas no final de 2022.

Desde a queda do avião, altares improvisados a Prigozhin foram erguidos em várias cidades do país, de Novosibirsk (oeste da Sibéria) a São Petersburgo (noroeste).

Pequenos memoriais ilustram sua popularidade nas áreas onde Wagner tinha centros de treinamento.

"Os inimigos mataram-no (...), mas esperamos que haja vingança contra aqueles que cometeram este crime", disse um simpatizante de Prigozhin a jornalistas neste domingo, do lado de fora de um memorial repleto de flores em Moscou.

Prigozhin e Utkin "permanecerão na nossa história como verdadeiros heróis, como um exemplo do tipo de pessoas que devemos ser", acrescentou este homem, vestido com uma camiseta com a letra "Z" maiúscula, símbolo da ofensiva russa na Ucrânia.