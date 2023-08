Nasa e SpaceX enviam quatro astronautas à Estação Espacial Internacional

A cápsula Dragon da Nasa e da SpaceX decolou neste sábado (26) com quatro astronautas a bordo na sétima missão regular de rotação de tripulações da Estação Espacial Internacional (ISS).

A missão Crew-7 é comandada pela astronauta americana Jasmin Moghbeli, que realiza sua primeira viagem ao espaço, assim como o russo Konstantin Borisov. A tripulação também inclui o dinamarquês Andreas Mogensen e o japonês Satoshi Furukawa.

A cápsula Dragon, impulsionada pelo foguete Falcon 9, da empresa do bilionário Elon Musk, decolou às 03h27 locais (04h27 no horário de Brasília) do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, diante das cerca de 10 mil pessoas que se reuniram para acompanhar o lançamento.