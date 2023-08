Borussia Dortmund cede empate ao Bochum no Alemão

Com uma atuação apática, o Borussia Dortmund cedeu um empate em 1 a 1 com o modesto Bochum neste sábado (26), pela segunda rodada do Campeonato Alemão, uma semana depois de vencer o Colônia por 1 a 0.

O time do técnico Edin Terzic foi surpreendido no início do jogo e saiu atrás no placar após o gol do austríaco Kevin Stöger (13').

A desvantagem no primeiro tempo poderia inclusive ser maior, se a cabeçada de Philipp Hofmann não tivesse parado na trave (33').