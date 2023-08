O Kremlin desmentiu, nesta sexta-feira (25), ter ordenado o assassinato do chefe da milícia Wagner, Yevgueni Prigozhin, que havia se rebelado em junho contra o Exército regular, e reforçou o controle sobre as organizações paramilitares.

Rússia afirma que impediu grande ataque de drones contra a Crimeia

O ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta sexta-feira (25) que neutralizou 42 drones ucranianos perto da Crimeia, na maior tentativa recente de ataque aéreo contra a península, onde a Ucrânia reivindicou na véspera uma incursão terrestre de suas forças especiais.

(Ucrânia conflito Rússia defesa, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PARIS:

Morte de Prigozhin é golpe duro para milícia Wagner, mas seu modelo sobreviverá

A morte do chefe da milícia Wagner e de dois dos seus líderes, na última quarta-feira (23), foi um golpe duro para o grupo paramilitar, embora o modelo, indiretamente ligado ao Estado russo, deva sobreviver.

(Rússia conflito aviação Ucrânia acidente, 640 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Utkin, o comandante com tatuagem nazista que deu nome ao grupo russo Wagner

Em uma de suas poucas fotos conhecidas, o chefe de operações do grupo paramilitar Wagner, Dmitri Utkin, aparece com a cabeça raspada e olhar assassino. Em ambas as clavículas, a mesma tatuagem: o símbolo da SS, a organização paramilitar ao serviço do regime nazista de Adolf Hitler.

(Rússia Ucrânia conflito aviação, 700 palavras, a ser transmitida)

=== EUA POLÍTICA ELEIÇÕES ===

ATLANTA:

Trump é fichado em prisão da Geórgia por conspiração eleitoral

Donald Trump, 1,90m de altura, 98kg e cabelo loiro. Como qualquer outro acusado, o ex-presidente dos Estados Unidos passou por um processo de fichamento em uma prisão em Atlanta, incluindo a fotografia judicial, após ser acusado de tentar manipular as eleições de 2020.

(EUA justiça eleições política, 850 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON:

Os problemas judiciais de Donald Trump

O ex-presidente americano Donald Trump foi detido por alguns minutos na quinta-feira (24) em Atlanta antes de ser liberado após o pagamento de fiança, desta vez por tentativa de alterar o resultado da eleição presidencial de 2020 na Geórgia, um estado crucial.

(EUA justiça eleições política polícia, 630 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Equador veta exploração de petróleo na Amazônia, que Lula quer realizar

Enquanto o Equador anunciava a decisão histórica de suspender a extração de petróleo em uma reserva ambiental na Amazônia, o Brasil incentivava um plano de investimentos que inclui sua exploração perto da foz do rio Amazonas, evidenciando o antagonismo dos dois países nesta questão.

(Brasil clima política petróleo, 830 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA

PANAMÁ:

Restrições ao trânsito no Canal do Panamá continuarão por um ano devido à escassez de água

Sobrecarregado pela falta de água, o Canal do Panamá vai manter as restrições à passagem de navios durante um ano, medida que congestionou os acessos à estrada por onde passam 6% do comércio marítimo mundial.

(transporte comércio Panamá, a ser transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Gigantes da Internet passam a obedecer regras sem precedentes na UE

Os gigantes da Internet devem responder, a partir desta sexta-feira (25) na União Europeia, a obrigações reforçadas para lutar contra os conteúdos ilegais e atuar com mais transparência, sob pena de multas significativas, com base em uma nova lei sem precedentes no mundo.

(UE consumo lei mídia macroeconomia internet, 650 palavras, já transmitida)

ATENAS:

Incêndios atiçam sentimento antimigrantes na Grécia

À medida que as chamas se espalham pela Grécia em uma nova onda de incêndios, surgem acusações infundadas online, culpando os migrantes por iniciarem alguns desses focos.

(Grécia clima incêndio migração, 650 palavras, já transmitida)

COPENHAGUE:

Dinamarca proibirá a queima de cópias do Alcorão

O governo dinamarquês apresentou, nesta sexta-feira (25), um projeto de lei para proibir a queima de cópias do Alcorão, após protestos em vários países muçulmanos contra a profanação do livro sagrado do islã em solo dinamarquês.

(religião diplomacia política Suécia Dinamarca, 425 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Operadora de Fukushima diz que água liberada no mar está dentro dos limites de segurança

As amostras coletadas após o despejo de águas residuais do reator nuclear japonês de Fukushima no mar apresentam níveis de radioatividade muito abaixo dos limites de segurança, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (25) pela operadora TEPCO.

(Japão Fukushima nuclear meio ambiente, 590 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

GENEBRA:

ONU: guerra e fome ameaçam 'destruir' o Sudão

A guerra e a fome ameaçam "destruir" todo o Sudão, cenário desde 15 de abril de combates violentos entre o exército e paramilitares, alertou a ONU em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (25).

(Sudão conflito fome ONU, 400 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Em Jackson Hole, presidente do Fed permanece firme contra a inflação

Parar ou continuar com o aumento das taxas de juros? O presidente do Federal Reserve dos EUA (Fed, banco central), Jerome Powell, deu um primeiro elemento de resposta no seu discurso de abertura na reunião anual de banqueiros centrais em Jackson Hole (Wyoming), ao reiterar que a porta está aberta para mais aumentos antes do final do ano.

(EUA UE consumo Fed BCE inflação taxas, 500 palavras, a ser transmitida)

BERLIM:

Salvar o 'made in Germany', a missão urgente do chanceler Scholz

A Alemanha se tornou o novo "paciente doente" da Europa? O temor de um declínio econômico domina o debate na maior economia da Europa e pressiona o governo de Olaf Scholz.

(Alemanha governo energia política empresas economia, 650 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VAN:

Poeira, ossos e animais 'sedentos' em lago cada vez menor na Turquia

O agricultor Ibrahim Koc recorda com nostalgia sua juventude entre as margens frondosas do maior lago da Turquia, agora transformado em campos áridos onde pasta seu gado.

(Turquia clima seca, 480 palavras, já transmitida)

BERLIM:

O encanto das cervejas sem álcool na Alemanha

Toda a diversão da Oktoberfest mas sem a ressaca. Atraídos pelas vantagens para a saúde e pela qualidade das crescentes opções disponíveis, os alemães recorrem cada vez mais à cerveja sem álcool.

(Alemanha saúde gastronomia alimentação, 518 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

MADRI:

Presidente do Federação Espanhola descarta pedir demissão após caso de beijo forçado

O presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, amplamente criticado pelo beijo forçado que deu na jogadora Jenni Hermoso na final da Copa do Mundo, se recusou a pedir demissão nesta sexta-feira (25), em uma assembleia geral extraordinária da entidade.

(Fbl ESP Mulheres 2023 assédio, 782 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]