Jenni Hermoso desmente Rubiales e campeãs mundiais ameaçam não voltar à seleção espanhola

A jogadora da seleção espanhola Jenni Hermoso negou, nesta sexta-feira (25), ter consentido no beijo do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que se recusou a renunciar pela polêmica provocada por seu ato durante uma assembleia extraordinária da entidade. Enquanto isso, as campeãs mundiais disseram que se recusam a voltar a jogar pela seleção se "os atuais dirigentes continuarem". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Quero esclarecer que tal como foi visto nas imagens, em nenhum momento consenti no beijo que me foi dado" por Rubiales, afirmou a jogadora em um comunicado publicado pelo sindicato Futpro na plataforma X, antigo Twitter.

"Não tolero que minha palavra seja questionada e muito menos que sejam inventadas palavras que eu não disse", acrescentou Hermoso no comunicado assinado por quase 80 jogadoras e ex-jogadoras de futebol, incluindo as 23 campeãs mundiais. O desmentido de Hermoso e suas companheiras ocorre horas depois de Rubiales se recusar a pedir demissão na assembleia geral extraordinária da RFEF. "Não vou renunciar, não vou renunciar", repetiu Rubiales na sessão. O presidente da RFEF pediu "perdão sem paliativos" por seu comportamento na final da Copa do Mundo vencida pela Espanha e admitiu ter-se "equivocado" no beijo em Hermoso - embora tenha se referido a ele como "espontâneo, mútuo, eufórico e consentido". O dirigente de 46 anos passou a ser criticado por diversos setores da sociedade ao segurar com as duas mãos a cabeça de Jennifer Hermoso, camisa 10 da seleção feminina espanhola, e surpreendê-la com um beijo na boca durante a entrega de medalhas após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra por 1-0. As imagens rodaram o mundo junto com as de seus gestos segurando os genitais a poucos metros da Rainha Letizia.

Pouco depois da difusão do beijo, em um vídeo divulgado no Instagram e gravado no vestiário, Jennifer Hermoso comentou: "Não gostei, eca!", referindo-se ao episódio. "É para eu sair daqui por causa de um selinho consentido?", questionou Rubiales.

O dirigente atacou "o falso feminismo que não busca a verdade", dirigindo-se a três ministras do governo espanhol, incluindo a número três do Executivo, Yolanda Díaz, que foi uma das primeiras a exigir sua renúncia. "Essas pessoas que estão tentando me assassinar publicamente, vou me defender", afirmou, atacando também o presidente da La Liga, Javier Tebas, com quem tem anos de desentendimentos. Diante da intransigência de Rubiales, o presidente da Federação Navarra de Futebol, Rafael del Amo, apresentou sua demissão como presidente do Comitê Nacional de Futebol Feminino da RFEF.