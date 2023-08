França anuncia milhões de euros para converter excesso de vinho em álcool e perfumes

O governo francês anunciou, nesta sexta-feira (25), que destinará cerca de 200 milhões de euros (USS 216 milhões ou R$ 1,08 bilhão) de fundos da França e da União Europeia para destruir os excedentes na produção de vinho e convertê-los em álcool para perfumes e em soluções hidroalcoólicas.

Os produtores de vinho franceses enfrentam uma diminuição no consumo deste produto devido à inflação e às mudanças nas preferências em um país onde a cultura do vinho teve um grande peso histórico, mas que agora vê o consumo de cerveja crescer.

Ante o excesso de garrafas que sobram, as autoridades subsidiam os produtores para que as retirem do mercado e as transformem em álcool destinado a perfumes e a soluções hidroalcoólicas.