Eleições no Zimbábue não respeitaram as regras democráticas, afirmam observadores

Os observadores regionais no Zimbábue consideraram que as eleições presidenciais e legislativas no país não respeitaram os critérios democráticos, anunciou nesta sexta-feira (25) a missão da Comunidade Para O Desenvolvimento da África Austral (SADC).

"Determinados aspectos das eleições não estão de acordo com as exigências da Constituição do Zimbábue, da lei eleitoral e dos princípios das diretrizes da SADC que regem as eleições democráticas", afirmou o chefe da missão, Nevers Mumba, em coletiva de imprensa.

A missão cita o cancelamento de comícios da oposição e a suposta intimidação dos eleitores entre as questões que mancharam as eleições.