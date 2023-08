Irã deve receber convite do Brics, e Amorim indica que escolha de países é prioritária

O embaixador Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, dia 23, que os líderes do Brics devem confirmar logo mais convite a pelo menos cinco países para ingressar como membros plenos do bloco e que a decisão política dos governantes se sobrepõe a critérios discutidos entre diplomatas.

"Esse negócio de critérios, sabe, escolhe os países e depois você define os critérios", disse o ex-chanceler, mais influente conselheiro de Lula na política externa.

O governo brasileiro havia pedido antes critérios para aprovar a expansão do Brics e queria explorar oportunidades para conseguir apoio chinês ao pedido para ter uma vaga no Conselho de Segurança das Nações Unidas. As negociações seguem em curso.