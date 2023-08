Incêndios no Havaí deixaram pelo menos 1.100 desaparecidos

Duas semanas após os incêndios que destruíram a ilha de Maui, as autoridades do Havaí anunciaram que pelo menos 1.100 continuam desaparecidas, segundo uma contagem provisória elaborada pelo FBI.

A Polícia Federal dos Estados Unidos trabalha para compilar as identidades de todas as pessoas desaparecidas nos incêndios, os mais letais em um século no país, com ao menos 115 mortos, de acordo com o balanço provisório mais recente.

A lista do FBI registra atualmente 1.100 desaparecidos, mas é provável que a lista sofra alterações porque as autoridades "continuam com o processo de compilar dados adicionais", afirmou o agente especial Steven Merrill.