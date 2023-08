Emissões de CO2 da Amazônia dispararam no governo Bolsonaro, aponta estudo

A maior floresta tropical do mundo, devorada pelo desmatamento e por incêndios provocados para ganhar terras para a pecuária e agricultura, é fundamental para mitigar as mudanças climáticas. Mas estudos mostram que ela começou a emitir mais CO2 do que absorve, aproximando-se de um perigoso ponto de não retorno, que a levaria a se tornar uma savana.

As emissões de dióxido de carbono da Amazônia dispararam em 2019 e 2020, em consequência da redução da vigilância ambiental naquela região, cada vez mais frágil, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontaram pesquisadores nesta quarta-feira (23).

As áreas queimadas de toda a Bacia Amazônica aumentaram 14% em 2019 e 42% em 2020, frente à média dos oito anos anteriores, o que coincidiu com o declínio acentuado da vigilância ambiental sob o governo de Bolsonaro (2019-2022) e seu polêmico ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, destacou a autora principal do estudo, Luciana Gatti.

O novo estudo aponta que o desmatamento na Amazônia Legal - em território brasileiro, que abrange 60% de toda a floresta tropical, que se estende por nove países - aumentou 80% no período 2019-2020, em comparação com a média de 2010-2018.

Publicado na revista "Nature", o estudo foi conduzido por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que foram os primeiros a detectar que a Amazônia havia passado de sequestradora líquida a emissora líquida de carbono, uma vez que as árvores, quando morrem, liberam na atmosfera o CO2 armazenado.

Segundo os pesquisadores, os resultados indicam que esse desmonte das políticas ambientais levou a um aumento do desmatamento, dos incêndios e da degradação dos ecossistemas, aumentando as emissões de CO2 da Amazônia.

O desmatamento já destruiu cerca de um quinto da floresta tropical no Brasil, com a pecuária como principal causa. O setor do agronegócio aliou-se estreitamente a Bolsonaro e é um player poderoso no país, maior exportador mundial de carne bovina e soja.

As causas da destruição da Amazônia, no entanto, vão além do Brasil, observou Luciana. "O mundo quer carne barata, soja para ração, e estamos destruindo a floresta para criar gado e soja. É o motor que está por trás da destruição", afirmou.

O desmatamento na Amazônia brasileira diminuiu desde que Luiz Inácio Lula da Silva sucedeu Bolsonaro, em janeiro, com a promessa de que o país retomaria a luta contra as mudanças climáticas. A queda foi de 42,5% de janeiro a julho, em relação ao mesmo período do ano passado.