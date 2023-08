Em troca de ataques de drones, Rússia atinge depósitos de armazenamento de grãos da Ucrânia

Rússia e Ucrânia trocaram ataques de drones na madrugada desta quarta-feira, 23, segundo autoridades. Moscou bombardeou novamente depósitos de armazenamento de grãos ucranianos. Um dos ataques atingiu a cidade de Odessa, na Ucrânia, e provocou um incêndio em instalações de grãos, escreveu Oleh Kiper, chefe da Administração Militar Regional de Odessa, no aplicativo de mensagens Telegram.

"Infelizmente, há impactos em complexos de produção e transbordo", disse ele, acrescentando que não foram relatadas vítimas. Há rumores, ainda, de um possível novo ataque em instalações na região do Rio Danúbio.

A Rússia concentrou os ataques em Odessa no mês passado, paralisando partes significativas das instalações de grãos da cidade portuária, dias depois de o presidente Vladimir Putin encerrar a participação da Rússia no acordo do Mar Negro.