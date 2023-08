Aquecimento global ameaça processo de fotossíntese das florestas tropicais, diz estudo

As florestas tropicais não apenas estão ameaçadas pelo desmatamento e pela seca, mas também pelo aquecimento global, que pode bloquear o processo de fotossíntese, aponta um estudo publicado nesta quinta-feira (24, noite de quarta-feira em Brasília).

No momento, em apenas 0,01% das folhas localizadas na parte superior da copa a temperatura chega aos 47ºC necessários para bloquear a fotossíntese, mecanismo que transforma a luz do sol e o CO2 em energia vital para as plantas, ressalta o estudo, publicado na revista "Nature". Essa percentagem, no entanto, pode aumentar rapidamente, uma vez que as folhas se aquecem mais rapidamente do que o ar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Se o ar se aquece entre 2ºC e 3ºC, a temperatura da superfície das folhas aumenta 8ºC", explicou em entrevista coletiva o cientista Christopher Doughty, da Universidade do Norte do Arizona. Com um aumento médio da temperatura de 4ºC - o pior cenário em relação ao aquecimento global -, "prevemos uma necrose total dessas folhas", acrescentou.