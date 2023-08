Dois adultos e seis crianças ficam suspensos no ar em teleférico no Paquistão

Dois adultos e seis crianças ficaram suspensos no ar, nesta terça-feira (22), no meio do trajeto de um teleférico artesanal em uma região montanhosa do noroeste do Paquistão.

Uma operação de resgate com helicópteros do Exército paquistanês está em curso.

Os menores usavam a cabine para ir à escola, situada do outro lado do vale, na província de Khyber Pakhtunkhwa. No meio do trajeto, a cabine ficou paralisada a mais de 300 metros de altitude, depois que um dos cabos do teleférico parou de funcionar.