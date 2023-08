Corpo de alpinista é encontrado 20 anos após seu desaparecimento

O corpo foi encontrado em 18 de agosto nos gelos de Schlatenkees, no Tirol, a uma altitude de cerca de 2.900 metros, informou a polícia local em comunicado.

O degelo recorde registrado nos Alpes, sob o efeito do aquecimento global, revela com maior frequência os corpos de pessoas desaparecidas há várias décadas.

Perto do corpo foi encontrada uma mala com o cartão do banco e a carteira de motorista, o que levou os investigadores a encontrarem a pista deste homem que foi vítima de um acidente em 2001.

Análises de DNA serão realizadas para confirmar esses elementos. Os resultados são esperados em "algumas semanas".

No final de junho, foram encontrados outros restos humanos e fragmentos de esqui na mesma área congelada dos Schlatenkees, que registrou o maior retrocesso (89,5 metros) em 2021/22, segundo o relatório anual do Clube Alpino austríaco.

Na vizinha Suíça, os restos mortais de um alpinista alemão de 38 anos, desaparecido desde 1986, também foram descobertos em julho no gelo de Theodule (sul).

