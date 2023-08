Comunicado do Business Wire :Gillette

Feel Sharp, Play Sharp: Gillette and Razer Team Up for the Ultimate Collaboration in Grooming and Gaming. To learn more, visit gillette.com/razer. (Graphic: Business Wire)

Gillette?, a maior empresa em cuidados de beleza masculina, e Razer?, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, se uniram para lançar a melhor parceria em cuidados pessoais e jogos eletrônicos. As duas marcas, que têm uma rica história e tradição dentro da comunidade, encontram-se na intersecção do design, inovação e tecnologia de ponta para revelar a série de edição limitada dos produtos GilletteLabs da marca Razer com tira esfoliante.

Pronto para estar nas lojas e em vendas online a partir do final de agosto, os clientes poderão adquirir o barbeador GilletteLabs com tira esfoliante - a mais recente inovação da marca Gillette - com o icônico logotipo de cobra de três cabeças e a marca registrada em verde ácido da Razer. Além disso, os gamers e fãs podem participar com as marcas nos maiores eventos gamers do mundo, assim como ativar campanhas por meio da lista de streamers e influenciadores da Razer da Gillette Gaming Alliance.

"Razer, uma empresa de games de elite, e Gillette, a marca de lâminas de barbear com liderança mundial, não significa apenas uma coincidência de nomes", disse Daniel Ordonez, líder global de franquias de marca para Gillette. "Há muito tempo que somos fãs da Razer com sua tecnologia de inovadora; é uma marca que todos reconhecem em games e tecnologia. Estamos entusiasmados em elevar a experiência de barbear e de jogar por meio deste emocionante empreendimento, marcando um novo passo para nós na cultura de games. Gamers e fãs do mundo inteiro irão desfrutar da nossa mais recente colaboração - a combinação perfeita de forma, função e design."

Estas duas marcas há muito se admiram, ocupando os mesmos espaços no ambiente de games, reunindo-se em eventos ao longo dos anos e discutindo a ideia de uma colaboração para oferecer à comunidade de gamers algo que poderiam gostar e usar. Mais cedo este ano, um vídeo do Dia da Mentira, 1o de abril - divulgado pela Razer - mostra um mouse barbeador para a comunidade - um aceno sutil, mas divertido, para a parceria em potencial. O vídeo gerou um entusiasmo significativo, sinalizando para as duas marcas que era uma ótima ideia e era hora de dar vida a essa colaboração.

"Depois que o Razer Razer foi apresentado no Dia da Mentira, 1o de abril, fomos inundados com pedidos para o projeto desse produto. Estamos ansiosos para proporcionar aos nossos fãs o que eles pediram", explicou Ayesha Durante, vice-presidente, chefe global de Marketing na Razer. "Esta colaboração entre estas duas potências resultou na criação de um design, que apresenta o melhor da Razer e da Gillette, com foco na qualidade e no desempenho."

As duas marcas icônicas se unem sob a plataforma "Feel Sharp, Play Sharp" (Sinta-se afiado, jogue afiado), que destaca o espírito de quando você se sente afiado e joga com precisão, seja no jogo ou na vida.

O GilletteLabs com tira esfoliante oferece um barbear sem esforço em apenas uma passada. Com a tecnologia de esfoliação embutida, esta lâmina foi projetada para liberar os pelos presos, enquanto o disco flexível contorna o rosto para a melhor experiência de barbear da Gillette.