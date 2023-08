Frágil tranquilidade no Chipre após incidente na zona-tampão da ONU

Uma frágil tranquilidade pairou sobre a zona-tampão do Chipre nesta segunda-feira (21), após a ONU acusar, na sexta-feira, as forças turco-cipriotas de ferirem vários Capacetes Azuis que tentavam bloquear a construção de uma disputada estrada.

O incidente, um dos mais graves registrados nos últimos anos, provocou condenações internacionais.

As ações ocorreram em Pyla, a única cidade onde cipriotas turcos e gregos convivem, na linha verde monitorada pelas Nações Unidas que divide a ilha entre a República do Chipre, membro da União Europeia - que exerce sua autoridade no sul - e a autoproclamada República Turca do Chipre do Norte (RTCN), reconhecida apenas pela Turquia, que invadiu o terço norte da ilha em 1974.