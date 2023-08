'Foi como o apocalipse', sírios recordam os 10 anos de ataque químico em Guta

Em 21 de agosto, as forças do regime de Bashar al-Assad atacaram o leste de Guta e Muadamiyat al Sham, áreas controladas por rebeldes fora da capital.

"Estava em estado de choque. Senti o cheiro da morte. Encontrei muita gente ferida ou morta. Foi como o Apocalipse", disse o paramédico Mohammed Sleiman de Zamalka, no leste de Guta, relembrando o dia em que perdeu cinco familiares.

Sírios que habitam áreas controladas por rebeldes recordam nesta segunda-feira (21) os 10 anos dos ataques químicos que mataram cerca de 1.400 pessoas perto de Damasco, um dos piores momentos do conflito que permanecem impunes.

A oposição acusou o regime de utilizar gases tóxicos no ataque, que deixou 1.400 mortos, incluindo 400 crianças, uma ação que o Governo negou.

No domingo (20), sobreviventes e ativistas se reuniram em vários locais no norte e noroeste da Síria, controlados pela oposição, para relembrar o aniversário. Em Afrin, as vítimas que sobreviveram compartilharam suas histórias enquanto crianças faziam uma pequena apresentação recriando o ocorrido.

"Não estamos organizando este evento para lembrar o massacre (...) Estamos lembrando ao mundo... de seu fracasso em apoiar a justiça e os direitos. Continuaremos a insistir na necessidade de que Bashar al-Assad seja responsabilizado", disse Mohammed Dahleh, um sobrevivente de Zamalka que ajudou a organizar o evento em Afrin.

A guerra civil síria eclodiu em 2011, depois que uma repressão do governo a protestos pacíficos se transformou em um conflito mortal que atraiu potências estrangeiras e jihadistas globais.