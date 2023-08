Djokovic vence Alcaraz e conquista Masters 1000 de Cincinnati pela 3ª vez

Com uma virada épica em quase quatro horas de jogo, o sérvio Novak Djokovic derrotou o espanhol Carlos Alcaraz neste domingo (20) na final do Masters 1000 de Cincinnati e se vingou da derrota sofrida no mês passado na decisão de Wimbledon.

Djokovic chegou a salvar um match point contra o número 1 do mundo para vencer por 5-7, 7-6 (9/7) e 7-6 (7/4) e erguer seu terceiro título em Cincinnati e o número 39 de sua carreira de torneios Masters 1000, um recorde da ATP.

O sérvio fechou assim um retorno bem-sucedido aos Estados Unidos após dois anos de ausência e igualou o duelo pessoal com Alcaraz com duas vitórias para cada lado antes da grande batalha do US Open (que será disputado de 28 de agosto a 10 de setembro).