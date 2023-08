Diretor da Inter confirma interesse em Alexis Sánchez e acordo por Pavard

O diretor-executivo da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, afirmou nesta segunda-feira (21) que o clube chegou a um acordo com o Bayern de Munique para a contratação do lateral-direito francês Benjamin Pavard e que está trabalhando para o retorno do atacante chileno Alexis Sánchez.

"Sánchez é um verdadeiro campeão, tem uma grande paixão pelo futebol. Ele saiu relutante e agora deu sinais de que quer voltar", declarou Marotta à Radio Serie A.

O chileno jogou a temporada passada no Olympique de Marselha, depois de três anos na Inter. Com a camisa 'Nerazzurra', disputou 109 jogos entre todas as competições, nos quais marcou 20 gols, e conquistou o Campeonato Italiano em 2021 e a Copa da Itália em 2022.