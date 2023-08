Comunicado do Business Wire :Cargill

A revolucionária inovação da Cargill e da BAR Technologies, BAR Tech WindWings da Yara Marine, zarpa em águas abertas, ao testar uma nova tecnologia que trará propulsão eólica de ponta à navegação comercial pela primeira vez. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230820320354/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cargill and BAR Technologies' ground-breaking wind technology sets sail, chartering a new lower-carbon path for the maritime industry. (Photo: Business Wire)

O Pyxis Ocean, da Mitsubishi Corporation e fretado pela Cargill, é o primeiro navio a ser readaptado com duas WindWings, grandes velas de até 37,5 m de altura que podem ser instaladas no convés de navios cargueiros para aproveitar a energia eólica. Produzidas pelo parceiro de industrialização, Yara Marine Technologies, é esperado que gerem economia média de combustível de até 30% em embarcações novas, o que pode ser ainda maior se utilizado em combinação com combustíveis alternativos. A instalação das velas ocorreu no estaleiro COSCO na China e o Pyxis Ocean está agora em águas marítimas, realizando sua viagem inaugural. "O setor naval está em uma jornada para descarbonizar, o que não é fácil, mas animador", disse Jan Dieleman, Presidente da Unidade de Transporte Naval da Cargill. "Na Cargill, temos a responsabilidade de ser pioneiros em soluções de descarbonização em todas as nossas cadeias de fornecimento para satisfazer às necessidades de nossos clientes e do planeta. Uma tecnologia como WindWings não vem sem riscos e, como líder do setor, em parceria com o visionário armador Mitsubishi Corporation, não temos medo de investir, assumir estes riscos e ser transparentes com nossas aprendizagens para ajudar nossas parcerias na transição naval a um futuro mais sustentável." A instalação demonstra uma transformação radical nas atitudes quanto às tecnologias que podem permitir uma transição energética para embarcações existentes. O projeto WindWings, financiado conjuntamente pela União Europeia como parte da iniciativa CHEK Horizon 2020, pode ajudar o setor a alcançar estes objetivos, ao oferecer uma solução de modernização capaz de descarbonizar os navios existentes, o que é sobretudo relevante, já que 55% das frotas de graneleiros do mundo têm até nove anos de uso. O desempenho dos WindWings será monitorado de perto nos próximos meses para aprimorar ainda mais seu projeto, operação e desempenho, visando que o Pyxis Ocean seja utilizado para informar a ampliação e a adoção não apenas na frota da Cargill, mas também no setor. A BAR Technologies e a Yara Marine Technologies já estão planejando construir centenas de velas nos próximos quatro anos, sendo que a BAR Technologies também está pesquisando novas construções com aperfeiçoamento das formas hidrodinâmicas de cascos. "Se a navegação internacional deseja conquistar sua ambição de reduzir emissões de CO2, a inovação deve vir à tona. O vento é um combustível quase marginal e sem custos, e a oportunidade de reduzir emissões, junto com ganhos significativos de eficiência em custos operacionais dos navios, é substancial. Hoje é o ponto culminante de anos de pesquisas pioneiras, onde investimos em nossa tecnologia exclusiva de velas eólicas e buscamos um parceiro de industrialização qualificado na Yara Marine Technologies, a fim de oferecer aos proprietários e operadores de embarcações a oportunidade de conseguir estas eficiências", disse John Cooper, Diretor Executivo da BAR Technologies. Mais sobre o projeto WindWing

-- O projeto WindWing faz parte de um projeto que recebeu financiamento do programa de pesquisa e inovação Horizon 2020 da União Europeia sob o contrato de concessão nº 955286. -- Ao aproveitar a energia eólica, as WindWings podem ajudar os proprietários de navios a cumprir as novas regras do CII. Como esta energia não é apenas emissão zero, mas também não se esgota, sendo extremamente previsível, ela proporciona ganhos significativos de eficiência em custos operacionais da embarcação. -- Em uma rota internacional média, as WindWings podem poupar 1,5 toneladas de combustível por WindWing ao dia, com a possibilidade de poupar mais em rotas transoceânicas. Isto pode significar que os proprietários de navios economizam óleo combustível pesado (HFO) em c$ 800 por tonelada, o que irá se tornar ainda mais importante ao economizar em futuros combustíveis que, sem dúvida, irão custar muito mais.

Sobre a Cargill A Cargill ajuda o sistema alimentar mundial a trabalhar para você. Conectamos agricultores a mercados, clientes com ingredientes e famílias a itens diários essenciais, desde os alimentos que comem até o chão em que pisam. Nossos 160.000 membros da equipe ao redor do mundo inovam com propósito, capacitando nossos parceiros e comunidades, ao mesmo tempo que trabalhamos para nutrir o mundo de modo seguro, responsável e sustentável. Desde a alimentação que reduz emissões de metano até combustíveis renováveis com base em resíduos, as possibilidades são ilimitadas. Porém, nossos valores continuam os mesmos. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. E chegamos mais alto, fazendo o que é certo. É assim que satisfazemos as necessidades de pessoas, que chamamos de vizinhos, e do planeta, que chamamos de lar há 158 anos, e como faremos isto nas próximas gerações. Para mais informação, acesse Cargill.com e nossa News Center (central de notícias).