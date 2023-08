China prende funcionário do governo acusado de espionar para os EUA

O Ministério de Segurança do Estado da China (MSS) anunciou nesta segunda-feira, 21, a prisão de um funcionário chinês acusado de espionagem para a Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA). O caso, ainda sob investigação, envolve um homem de 39 anos chamado Hao, que trabalhava para um ministério não especificado. Este foi o segundo episódio de espionagem que o País anunciou este mês.

Hao estava estudando no Japão quando conheceu um funcionário da embaixada dos Estados Unidos durante um pedido de visto e desenvolveu "uma relação próxima" com ele, descreveu o ministério, até ganhar a sua confiança por meio de convites para jantares e presentes. O homem colocou Hao em contato com um agente da CIA, que teria o persuadido a espionar para a agência norte-americana.

De acordo com o MSS, Hao assinou um contrato e recebeu treinamento nos Estados Unidos antes de ser instruído a conseguir um emprego no governo chinês. Hao "fez vários contatos secretos com o pessoal da CIA dentro do país, para fornecer inteligência e levantar fundos de espionagem" durante seu trabalho lá, antes de ser descoberto, disse o ministério. "Ele se encontrou com o pessoal da CIA na China em várias ocasiões para oferecer-lhes informações em troca de dinheiro", disse a nota.