Brics vai decidir sobre expansão do bloco, alternativa ao dólar e guerra na Ucrânia

Se autorizada, a ampliação deve ficar próxima deste número, segundo negociadores que finalizam nesta segunda-feira, dia 21, a proposta com documentos técnicos antes do retiro entre os chefes de Estado e de governo.

Ao todo 23 nações pediram adesão, e 40 manifestaram algum tipo de interesse, segundo diplomatas brasileiros e sul-africanos. Entre eles, estão Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos e Indonésia, entre outros. Esses são os cinco candidatos mais fortes, com membros do G20 e do Novo Banco de Desenvolvimento, criado pelos BRICS em 2014.

A 15ª Cúpula do Brics, a primeira em formato presencial após a pandemia da covid-19, deve ser marcada nesta semana por uma decisão histórica que pode reconfigurar o grupo, com o ingresso de novos integrantes. Os líderes políticos do Brics vão discutir critérios e princípios para dar sinal verde à entrada de um grupo de países no bloco. O debate sobre normas e procedimentos é uma insistência do Brasil, que ainda demonstra desconforto e hesita em apoiar a ampliação.

Os líderes são os responsáveis por tomar as decisões em última instância, com base nos critérios de expansão sugeridos por consenso durante as reuniões prévias. Eles vão conversar em privado, na noite de terça-feira, dia 22, acompanhados apenas dos respectivos chanceleres e de um diplomata-chefe que representa o País nas reuniões preparatórias, o "sherpa".

Os "sherpas" atravessaram a noite nos últimos dias e vão se reunir novamente ao longo desta segunda-feira para finalizar as propostas a respeito da expansão do Brics e o rascunho da declaração final de Johannesburgo em si, um comunicado oficial conjunto emitido ao fim de cada encontro do Brics.

O tema preocupa o Brasil. Integrantes do governo entendem que a expansão como proposta, com países patrocinando uma lista de "candidatos", pode desfigurar a atual composição do grupo e fazer surgir um novo Brics. Por isso, a cúpula vem sendo chamada nos bastidores de a mais importante dos últimos anos. A entrada de muitos membros novos, no entendimento de diplomatas, diluiria a influência do Brasil e a projeção por participar do Brics.

A expansão do Brics é discutida desde 2011, quando a África do Sul foi admitida no bloco. Desde então, passou a ser praxe que os governos anfitriões das cúpulas convidassem países de seu entorno para acompanhar as reuniões, numa forma de interação com futuros parceiros e de projeção geopolítica do bloco.

O processo de expansão é puxado pela China, principal economia do grupo, e interessa a Pequim para projetar prestígio diplomático e promover aproximação política e econômica, seja na Ásia ou em outros continentes. Além disso, alguns dos interessados são próximos rivais dos Estados Unidos, como Irã, Cuba e Venezuela, o que aumentaria o perfil antagônico a Washington no Brics.

A África do Sul segue o governo chinês na questão. A Rússia também passou a ver interesse após sofrer forte isolamento com a invasão da Ucrânia, o que seria uma forma de trazer aliados para Moscou. A Índia, que resistia como o Brasil, passou a se mostrar favorável nos últimos meses, sobretudo no que diz respeito ao ingresso dos Emirados Árabes Unidos, mas já sinalizou não ser favorável a uma expansão desenfreada.