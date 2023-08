Na Espanha, torcedores comemoram a conquista da primeira Copa feminina

A expectativa criada na Espanha em torno da final da Copa do Mundo se transformou em alegria e felicidade com a vitória da 'Roja' por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Sydney.

"É incrível, o clima, as pessoas, tudo", disse Amelia Frutos, de 25 anos, enquanto segurava sua bandeira espanhola.

Os fãs, em sua maioria jovens e famílias, acompanharam com aplausos e gritos de "Espanha, Espanha!" a cada jogada perigosa de La Roja, que eram vistas nos telões instalados no pavilhão de Madri.

"Foi muito emocionante, já que não pudemos ver em campo, vê-lo aqui é uma emoção especial e o título que a Espanha conquistou é muito importante", disse à AFP Antonio Navarro, de 55 anos, que trabalha na área de merchandising e compareceu ao evento no Wizink.

No centro esportivo Wizink Center, em Madri, 6.000 torcedores pularam de suas cadeiras gritando, agitando bandeiras vermelhas e brancas quando Olga Carmona marcou o gol da vitória.

"Não temos todas aqui conosco, mas temos que tentar. A Inglaterra é um time forte", dizia à AFP Sonia Patrón, de 26 anos, que, como a maioria das espanholas, estava esperançosa, embora ciente das dificuldades.

Mas quando soou o apito final na Austrália, aquele medo inicial do time adversário, algoz da Roja na última Eurocopa, se transformou em saltos e gritos de alegria pelo título mundial, que fez tremer as arquibancadas do Wizink.

"Moleza desde o início", brincou Ricardo Gutiérrez, antes de admitir que "estou sendo irônico, foi super difícil".