Guatemala: Tribunal Superior Eleitoral afirma que 'não foi fácil garantir direito ao voto'

O Tribunal Superior Eleitoral da Guatemala afirmou que "não foi fácil o caminho percorrido para garantir o direito ao voto e o respeito à vontade dos cidadãos", por meio de comunicado publicado no X, antigo Twitter.

A declaração do órgão ocorre em meio a votações do segundo turno das eleições presidenciais da Guatemala e após acusações de perseguição eleitoral contra o candidato Bernardo Arévalo, do progressista Movimento Semente, que surpreendeu durante as votações do primeiro turno.

De acordo com o jornal Voz das Américas, as urnas devem fechar por volta das 18h (horário local) e os resultados devem ser conhecidos a partir das 22h (horário local).