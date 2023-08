Após conquista da Leagues Cup, Messi atinge a marca de 44 títulos na carreira

Com a vitória de seu Inter Miami na final da Leagues Cup sobre o Nashville SC, o astro Lionel Messi comemorou neste sábado (19) o título de número 44 de sua lendária carreira, segundo dados da Associação Argentina de Futebol (AFA).

Embora o troféu não tenha o brilho de suas conquistas com a seleção albiceleste e seus clubes europeus, Messi conseguiu catapultar o pior time da MLS ao primeiro título de sua história em um mês, inaugurando o romance do camisa 10 argentino com o futebol dos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Abaixo, a lista dos 44 títulos da carreira de Lionel Messi: