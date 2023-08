Ao menos onze mortos em ataque no Paquistão

Um ataque a bomba contra um ônibus que transportava trabalhadores que construíam um posto militar no noroeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, matou pelo menos onze pessoas, anunciaram as autoridades locais neste domingo.

Os funcionários, que trabalhavam para o Exército paquistanês, foram mortos na noite de sábado quando um dispositivo plantado no veículo explodiu, disse Rehman Gul Khattak, um alto funcionário do governo do Waziristão do Norte, em um comunicado.

O Waziristão do Norte é uma das antigas áreas tribais semiautônomas no noroeste do país, onde os militares paquistaneses realizaram muitas operações contra insurgentes ligados à rede Al-Qaeda e ao Talibã, após a invasão do Afeganistão em 2001 pelos Estados Unidos e seus aliados da Otan.