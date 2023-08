Uruguaio Sergio Abreu é reeleito secretário-geral da Aladi

A XIX Reunião do Conselho de Ministros, nesta sexta-feira, contou com a presença dos chanceleres de Brasil, Uruguai e Argentina, bem como vice-ministros e representantes permanentes. A declaração final apoiou Aladi "como principal marco institucional da integração", destacou a importância da economia digital, reconheceu o papel das mulheres no comércio e defendeu a promoção de "ações concretas" no desenvolvimento sustentável.

