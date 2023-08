UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia bombardeia cidade do norte da Ucrânia após reunião entre Putin e generais

Rússia bombardeia cidade do norte da Ucrânia após reunião entre Putin e generais

Um ataque russo ao centro de Chernigov, norte da Ucrânia, deixou pelo menos sete mortos e dezenas de feridos, horas depois que o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com generais do Exército.

=== ESPANHA CLIMA INCÊNDIO ===

LA ORATAVA:

Ventos fortes alimentam fogo na ilha espanhola de Tenerife e força mais evacuações

Ventos fortes durante a noite ajudaram a propagar o incêndio descontrolado em Tenerife, o que forçou mais moradores a fugirem de suas casas no setor norte desta turística ilha, indicaram autoridades espanholas neste sábado.

=== EQUADOR VIOLÊNCIA ELEIÇÕES ===

QUITO:

Equador tem novos episódios de violência armada na véspera das eleições

Um candidato presidencial e um prefeito denunciaram neste sábado(19) que foram alvos de disparos horas antes das eleições gerais antecipadas deste domingo no Equador, onde um candidato presidencial foi assassinado há 10 dias.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Tribunal anula suspensão do partido do candidato Arévalo na Guatemala

A Corte Suprema de Justiça da Guatemala (CSJ) anulou na sexta-feira a ordem de um polêmico juiz que inabilitou temporariamente o partido Semilla do candidato social-democrata Bernardo Arévalo, favorito para o segundo turno presidencial de domingo.

-- ÁSIA

PEQUIM:

China inicia manobras militares 'de advertência' ao redor de Taiwan

A China iniciou neste sábado (19) manobras militares ao redor de Taiwan, a título de "advertência séria", após expressar descontentamento com a visita aos Estados Unidos do vice-presidente do governo da ilha, William Lai.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

