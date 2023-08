Muchova vence Sabalenka e vai enfrentar Gauff na final do WTA 1000 de Cincinnati

A tenista tcheca Karolina Muchova derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do ranking feminino, neste sábado (19) e se classificou para a final do torneio WTA 1000 de Cincinnati, onde enfrentará a jovem americana Coco Gauff que surpreendeu ao eliminar a polonesa número 1 do mundo, Iga Swiatek.

Depois de vencer Sabalenka nas semifinais de Roland Garros, Muchova voltou a frustrar os sonhos da adversária com um triunfo de 6-7 (4/7), 6-3 e 6-2 em um duelo de duas horas e 37 minutos em que a bielorrussa pagou muito caro por seus erros de serviço (10 duplas faltas).

Mais cedo a americana Coco Gauff se tornou a mais jovem finalista do WTA 1000 em Cincinnati ao vencer Iga Swiatek, em uma partida emocionante.