Milhares de opositores em Honduras protestam contra 'comunismo' da presidente

Nasralla, designado como vice-presidente e líder do Partido Salvador de Honduras, de direita, se aliou a Castro antes da ex-primeira-dama assumir a presidência em 2022, mas neste ano se distanciou do governo.

A oposição acusa o governante Partido Liberdade e Refundação (Libre) de tentar implantar o "comunismo" e abusar do poder ao aprovar leis sem os votos necessários no congresso.

Após o anúncio da formação do bloco opositor, a presidente Castro disse na sexta-feira: "O povo me acompanhará nesta expressão: eles não voltarão e o povo não permitirá".

O Libre venceu as eleições de 2021 em aliança com Nasralla, que na época argumentou a necessidade de tirar o presidente Juan Orlando Hernández, do Partido Nacional, do poder, a quem acusou de liderar um cartel de narcotraficantes.

Em abril de 2022, três semanas depois de Castro assumir o governo, Hernández foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações em um tribunal de Nova York de "conspiração" por transportar 500 toneladas de cocaína para território norte-americano entre 2004 e 2022.

"Marcham aqueles que têm as mãos manchadas de sangue (pelo golpe de 2009) e o nariz cheio de cocaína", disse o líder do Libre, Gilberto Ríos, a jornalistas.