Furacão Hilary é rebaixado para categoria 2 no noroeste do México

O furacão Hilary foi rebaixado para a categoria 2 neste sábado (19) enquanto se desloca em direção à península da Baixa Califórnia, no noroeste do México, onde as chuvas causaram danos menores, para depois se dirigir ao sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

Por volta das 16h00 locais (20h00 de Brasília), o furacão apresentava ventos máximos sustentados de 175 km/h e estava a 455 km de Punta Eugenia, uma localidade no centro da península da Baixa Califórnia, conforme informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O NHC afirmou que Hilary está causando fortes chuvas em partes da península.