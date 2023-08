City vence Newcastle (1-0) com gol de Álvarez pela 2ª rodada da Premier League

Os 'Red Devils', que iniciaram a temporada na segunda-feira com uma vitória sobre o Wolverhampton (1-0), perderam inúmeras chances neste sábado, sobretudo no primeiro tempo e depois pagaram o preço.

Os gols do senegalês Pepe Mata Sarr (49') e Lisandro Martínez contra (83') desviando um chute do galês Ben Davies, deram ao novo treinador dos Spurs, Ante Postecoglou, sua primeira vitória.

Ao contrário do que aconteceu na primeira rodada em Stamford Bridge, em que o Liverpool colocou intensidade durante os primeiros vinte minutos no empate contra o Chelsea (1-1), neste sábado, em Anfield, os 'Reds' foram pressionados nos minutos iniciais pelos 'Cherries'.

O Bournemouth balançou a rede logo no primeiro minuto de jogo, mas o gol foi anulado por impedimento. O alerta não foi suficiente para a defesa do Liverpool já que dois minutos depois o ganês Antoine Semenyo (3') colocou os visitantes na frente.

O colombiano Luis Díaz, autor do gol no empate contra o Chelsea na primeira rodada, voltou a marcar achar e deixou tudo igual com um chute espetacular de meia bicicleta de dentro da área (27').

E o egípcio Mohamed Salah colocou seu time na frente pouco depois (36), aproveitando um rebote em um pênalti que ele mesmo havia cobrado e havia sido defendido pelo goleiro brasileiro Neto.

Diogo Jota, já na segunda etapa ampliou, fechando o placar em 3 a 1 (62').

O gol do português foi marcado segundos depois da expulsão do argentino Alexis Mac Allister que recebeu um cartão vermelho direto após atingir Ryan Christie com o pé alto, o que poderá deixar o campeão mundial suspenso no difícil jogo fora de casa contra o Newcastle na próxima rodada.

Em outros jogos do dia o Brighton, ex-time de Mac Allister, venceu o Wolverhampton por 4 a 1 enquanto o Brentford derrotou o Fulham por 3 a 0.

--- Jogos da segunda rodada do campeonato inglês (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Nottingham - Sheffield United 2 - 1

- Sábado:

Fulham - Brentford 0 - 3

Wolverhampton - Brighton 1 - 4

Liverpool - AFC Bournemouth 3 - 1

Tottenham - Manchester United 2 - 0

Manchester City - Newcastle 1 - 0

- Domingo:

(10h00) Aston Villa - Everton

(12h30) West Ham - Chelsea

- Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brighton 6 2 2 0 0 8 2 6

2. Manchester City 6 2 2 0 0 4 0 4

3. Brentford 4 2 1 1 0 5 2 3

4. Liverpool 4 2 1 1 0 4 2 2

. Tottenham 4 2 1 1 0 4 2 2

6. Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3

7. Arsenal 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Crystal Palace 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Nottingham 3 2 1 0 1 3 3 0

10. Manchester United 3 2 1 0 1 1 2 -1

11. Fulham 3 2 1 0 1 1 3 -2

12. Chelsea 1 1 0 1 0 1 1 0

. West Ham 1 1 0 1 0 1 1 0

14. AFC Bournemouth 1 2 0 1 1 2 4 -2

15. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1

16. Sheffield United 0 2 0 0 2 1 3 -2

17. Luton Town 0 1 0 0 1 1 4 -3

18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3

19. Aston Villa 0 1 0 0 1 1 5 -4

. Wolverhampton 0 2 0 0 2 1 5 -4

./bds/jta/dam/pm/aam