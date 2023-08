Carlo Mazzone, um dos grandes técnicos do futebol italiano, morre aos 86 anos

A federação italiana informou que será observado um minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada do campeonato italiano 2023-24, entre este sábado e segunda-feira.

"Nos despedimos de um verdadeiro ícone do futebol italiano. Ele inventou um estilo único que encarnava seriedade e humanidade", disse o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, em um comunicado.

Mazzone, cuja carreira de treinador começou em 1968 e terminou em 2006, detém o recorde de jogos da primeira divisão (792), com um total de 1.278, contando todas as categorias.

Entre outras equipes, ele comandou Fiorentina (1975-78), Roma (1993-96), Napoli (1997) e Brescia (2000-03).

Apesar da longevidade no futebol, conquistou apenas um título, o da extinta Copa Intertoto com o Bologna (1998). Mas 'Carletto' lançou a carreira de Francesco Totti na Roma e teve grande impacto nas de Roberto Baggio, Enzo Francescoli e Pep Guardiola, que lhe dedicou seu título da Liga dos Campeões de 2009 com o Barcelona.

O carismático treinador também era conhecido por suas declarações explosivas e uma corrida lendária, junto com seus assistentes, até as arquibancadas após um empate do Brescia contra o vizinho Atalanta em setembro de 2001.