Alcaraz vence Hurkacz, vai a sua primeira final em Cincinnati e mantém número um

Com mais um exercício de sobrevivência, o tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu o polonês Hubert Hurkacz neste sábado (19) nas semifinais do Masters 1000 de Cincinnati e garantiu a permanência no primeiro lugar do ranking da ATP. Alcaraz, que teria cedido essa liderança para Novak Djokovic em caso de derrota, conseguiu a classificação para sua primeira final em Cincinnati com uma virada espetacular na qual salvou um match point e superou uma desvantagem de 1-4 no 'tiebreak' do segundo set. O espanhol venceu por 2-6, 7-6 (7/4) e 6-3 e enfrentará no domingo o vencedor da outra semifinal, entre Djokovic e o alemão Alexander Zverev, ex-número dois do mundo.

Este triunfo dá fôlego a Alcaraz que, desde a sua famosa vitória sobre Djokovic na final de Wimbledon, segue mostrando a sua melhor versão nesta etapa norte-americana que antecede o US Open (28 de agosto a 10 de setembro). Entre o Masters 1000 em Toronto, onde caiu nas quartas de final diante de Tommy Paul, e Cincinnati o espanhol acumula seis vitórias seguidas. Se nas duas partidas anteriores em Cincinnati foi desafiado pelo tênis ofensivo de Paul e Max Purcell, neste sábado Alcaraz teve dificuldade em neutralizar o devastador saque e voleio de Hurkacz. O 'franco-atirador' polonês, que acertou 10 aces (contra 2 de Alcaraz), combinou essa arma com uma performance fabulosa nos break points, neutralizando 10 dos 11 break points do espanhol, para colocar o número 1 contra as cordas. Em um piscar de olhos, Alcaraz se viu perdendo por 3 a 0 no primeiro set sem encontrar em seu extenso catálogo de golpes uma maneira de quebrar o ritmo arrasador de Hurkacz. O polonês queria aproveitar as condições da quadra, uma das mais rápidas do mundo, para se colocar na sua primeira final de Masters 1000 da temporada e terceira da carreira, após o triunfo em Miami em 2021 e a derrota em Toronto no ano passado.

Com essa convicção, o esguio tenista polonês não vacilou quando Alcaraz desferiu vários golpes espetaculares e continuou agredindo com seu saque.

O espanhol foi mais errático que o habitual e ainda brincou com leves cabeçadas contra a proteção da parede após errar um backhand na paralela. No segundo set, Alcaraz conseguiu se livrar de um primeiro match point de Hurkacz e forçar o tiebreak com o apoio dos torcedores nas arquibancadas, ansiosos para ver o prodígio de Murcia jogar sua primeira final do torneio. Mas Hurkacz tinha outros planos e começou a abrir uma grande vantagem de 4-1.