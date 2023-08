Três dias após cair na Champions, Olympique de Marselha empata com Metz no Francês

O Olympique de Marsella, em superioridade numérica desde o início do segundo tempo, não passou de um empate em 2 a 2 fora de casa com o Metz nesta sexta-feira (18), pelo Campeonato Francês, três dias depois de ser eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões.

Após vencer o Reims por 2 a 1 na primeira rodada, o Olympique assume provisoriamente a liderança da Ligue 1 com 4 pontos, à espera dos resultados do fim de semana. O Paris Saint-Germain visita o Toulouse no sábado.

Já o Metz, que na estreia foi goleado pelo Rennes por 5 a 1, conquista seu primeiro ponto no retorno à elite francesa.