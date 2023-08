Swiatek vence Vondrousova e vai às semifinais do WTA 1000 de Cincinnati

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, derrotou a tcheca Marketa Vondrousova (10ª) nesta sexta-feira (18) e se classificou para as semifinais do WTA 1000 de Cincinnati.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-1, em uma hora e 31 minutos.

Campeã de Roland Garros em junho, a polonesa de 22 anos tenta em Cincinnati seu quinto título na temporada, antes da disputa do US Open, que começa no dia 28 de agosto.