Suíço é preso em Mianmar por filme sobre budismo

Um cidadão suíço está detido em Mianmar desde o começo do mês, por ter escrito e dirigido um filme que, segundo autoridades, representa uma afronta "à dignidade" da religião budista, informou nesta sexta-feira (18) o Exército do país asiático.

Didier Nusbaumer, 52, foi preso no último dia 8, após divulgar no YouTube e TikTok um filme que "pode afetar a moralidade e dignidade dos monges budistas", alegou a junta militar no poder. No filme, de 75 minutos, "uma jovem usa palavras vulgares e ofensivas contra a cultura e tradição dos budistas, ofendendo as virtudes dos monges", acrescentou.

Outras 13 pessoas ligadas à obra também foram presas, por terem "agido sem precaução para minar a moralidade e dignidade" dos monges.