Sandra Torres põe em dúvida a transparência do segundo turno na Guatemala

Torres também insinuou que o TSE e os observadores eleitorais da Organização dos Estados Americanos (OEA) favorecem o partido Semilla de Arévalo, que lidera as pesquisas de intenção de voto.

"Nós colocamos em dúvida esse processo eleitoral, nos preocupa muitíssimo qualquer alteração de dados", declarou a ex-esposa do mandatário social-democrata Álvaro Colom (2008-2012), já falecido, em uma coletiva de imprensa anterior ao encerramento de sua campanha.

A candidata presidencial Sandra Torres pôs em dúvida, nesta quinta-feira (18), a transparência do segundo turno de domingo na Guatemala, ao afirmar que estrangeiros e partidários de seu rival, Bernardo Arévalo, podem alterar o sistema de computação dos votos do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).

"O que nós estamos pedindo são eleições honestas", "hoje está em risco a democracia, porque querem nos roubar as eleições", acrescentou.

"O Tribunal Supremo Eleitoral é imparcial, é objetivo, ou é do Semilla?", questionou a candidata da Unidade Nacional da Esperança (UNE), de ideologia social-democrata como seu rival.

"Não vamos permitir que influenciem nossas crianças com ideologias raras e estrangeiras [...], que implementem agendas estrangeiras em seu país", disse Torres, que foi alvo dessas mesmas acusações em suas duas campanhas anteriores por parte de políticos de direita.

Torres repetiu os argumentos do questionável promotor Rafael Curruchiche, que tentou inabilitar o partido Semilla, justificando irregularidades em sua inscrição como partido em 2017 e 2018, com o aparente objetivo de tirar Arévalo do segundo turno.

"Em meu partido não há falsas [afiliações] e nem ressuscitamos mortos para que se afiliem à UNE, como aconteceu com o outro partido político", acusou a ex-primeira-dama.