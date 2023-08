EUA COREIADOSUL JAPÃO REUNIÃO: Biden reforça vínculos com Japão e Coreia do Sul para enviar mensagem à China

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o acesso aos dados bancários do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua esposa Michelle, no âmbito da investigação sobre supostos desvios de joias e outros presentes oficiais, informa a imprensa.

=== EUA COREIADOSUL JAPÃO REUNIÃO ===

CAMP DAVID:

Biden reforça vínculos com Japão e Coreia do Sul para enviar mensagem à China

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçará os vínculos de segurança com Coreia do Sul e Japão nesta sexta-feira (18) durante uma reunião sem precedentes em Camp David, perto de Washington, que pretende enviar uma mensagem de força para China e Coreia do Norte.

(EUA Japão diplomacia China política CoreiaSul CoreiaNorte defesa, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia afirma que destruiu drones ucranianos em Moscou e no Mar Negro

A Rússia afirmou nesta sexta-feira (18) que destruiu drones ucranianos aéreos e navais em Moscou e no Mar Negro, alvos frequente das tropas de Kiev nas últimas semanas.

(Ucrânia conflito Rússia, 630 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

MP da Colômbia irá indiciar 55 pessoas por escândalo da Odebrecht

O Ministério Público (MP) da Colômbia anunciou nesta quinta-feira que irá indiciar 55 pessoas, entre funcionários do Estado, lobistas e executivos da Odebrecht, incluindo seu ex-presidente Marcelo Odebrecht, por suspeita de participação no escândalo de corrupção envolvendo a empresa brasileira.

(Colômbia Brasil EUA corrupção política, já transmitida)

MÉXICO:

Restos humanos são encontrados após buscas por jovens desaparecidos no México

Autoridades mexicanas encontraram restos humanos de quatro pessoas em uma fazenda no estado de Jalisco (oeste), durante as investigações para localizar cinco jovens desaparecidos, cujo cativeiro e prováveis assassinatos foram divulgados em imagens violentas que chocaram o país.

(México violência, 430 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Culto à 'Santa Muerte' ganha adeptos nos EUA entre comunidades latinas

Desde que foi submetida a uma grave operação no pâncreas, há 17 anos, Arely Vázquez prometeu à sua "flaquita", como chama carinhosamente a Santa Muerte, que todos os anos lhe daria uma festa de agradecimento.

(EUA religião México)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China implementa nova regulamentação para conteúdo gerado por IA

A China implementou esta semana a nova regulamentação para o conteúdo gerado por Inteligência Artificial (IA), que é mais flexível que o rígido plano inicial, com o qual o país espera estar na vanguarda do setor, mas com a continuidade da censura na internet.

(China tecnologia IA, 590 palavras, já transmitida)

ISLAMABAD:

Blasfêmia, uma questão sensível e explosiva no Paquistão

A blasfêmia representa uma acusação explosiva no Paquistão, país de maioria muçulmana onde insultar o islã ou o profeta Maomé pode levar à pena capital, mesmo na ausência de provas, e ao linchamento popular até a morte.

(Paquistão religião, 510 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

XANGAI:

Vestidos de festa, robôs e clones em feira de animais de estimação na China

Um vestido de festa dourado de 1,5 metro de comprimento brilha pelos corredores do Shanghai Exhibition Hall. Pelo preço modesto de 13.700 dólares (68.239 reais na cotação atual), seu cão pode ser o sortudo a ganhar a prenda da maior feira de animais de estimação da Ásia.

(China animais economia mascotes curiosa, 430 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN FERNANDO:

Vinicultores chilenos resgatam técnicas antigas para enfrentar mudanças climáticas

Nos vales do centro do Chile, terra de castas de uva como Carmenere, Cabernet Sauvignon ou Merlot, os produtores de vinho colhem à noite, recorrem ao esterco de cavalo e resgatam técnicas antigas para enfrentar a falta de água e as mudanças climáticas.

(Chile clima meio ambiente agricultura, 560 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- ARTES MARCIAIS

RIO DE JANEIRO:

Jiu-jitsu salva vidas de jovens em favela do Rio de Janeiro

O mestre Douglas Rufino trabalha há 20 anos "salvando vidas" através do jiu-jitsu na favela do Cantagalo, no Rio de Janeiro, onde esta arte marcial mexeu com a sociedade no início do século.

(BRA luta jiu-jitsu, 710 palavras, já transmitida)

