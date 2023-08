Paso Canoas, um 'inferno' para migrantes presos na fronteira Panamá-Costa Rica

Um aeródromo abandonado agora abriga um acampamento miserável com milhares de migrantes que cruzaram a fronteira do Panamá com a Costa Rica e ficaram presos sem os US$ 30 (R$ 149,40 na cotação atual) para seguirem para os Estados Unidos.

Paso Canoas, principal passagem fronteiriça entre Panamá e Costa Rica, tornou-se uma encruzilhada de migrantes: quem tem dinheiro, fica apenas algumas horas no local; quem não tem, vê seu "sonho americano" se tornar um "pesadelo".

"Os 22 dias que estou aqui... Para mim, é um inferno, porque meus filhos estão doentes; passamos fome, porque não tivemos dinheiro; não pudemos sair, mesmo que seja para pedir; não podemos sair para trabalhar", disse à AFP, desconsolado, o venezuelano José Toro.