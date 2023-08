MP da Colômbia irá indiciar 55 pessoas por escândalo da Odebrecht

O Ministério Público (MP) da Colômbia anunciou nesta quinta-feira que irá indiciar 55 pessoas, entre funcionários do Estado, lobistas e executivos da Odebrecht, incluindo seu ex-presidente Marcelo Odebrecht, por suspeita de participação no escândalo de corrupção envolvendo a empresa brasileira.

O MP irá "formular acusações" por "apropriação de recursos públicos" contra um grupo de 22 lobistas e ex-executivos da multinacional, agora chamada Novonor, e contra 33 ex-funcionários do governo "por supostas irregularidades" em contratos com a empresa, informou em seu site.

"Durante pelo menos oito anos (2009-2016), a multinacional Odebrecht apropriou-se de recursos públicos em benefício próprio, bem como para o pagamento de propinas de mais de 80 bilhões de pesos (US$ 19,3 milhões)" a funcionários públicos que a selecionaram para construir uma rodovia de 528 km entre o centro do país e a costa do Caribe, segundo o MP.