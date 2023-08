Jogo do Francês entre Monaco e Strasbourg terá novo horário devido a onda de calor

O início do jogo entre Monaco e Strasbourg, pela segunda rodada do Campeonato Francês, previsto para 12h05 (horário de Brasília) de domingo (20), foi atrasado em duas horas devido a uma onda de calor esperada para o horário inicialmente marcado, anunciou nesta sexta-feira (18) a Liga de Futebol Profissional (LFP).

"Devido à canícula no Principado de Mônaco e a previsão de forte calor no estádio Louis-II à tarde, o início do jogo entre Monaco e Strasbourg, inicialmente programado para domingo, 20 de agosto, às 17h05 [hora local], foi atrasado para o mesmo dia às 19h00", informou a LFP em um comunicado.

"É uma boa ideia e uma boa decisão", declarou o técnico do Monaco, Adi Hütter, em entrevista coletiva.