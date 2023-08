'Gato Café' oferece respiro aos habitantes de Gaza

"Os gatos, para mim, são um refúgio que me alivia do estresse psicológico. Por isso pensei em criar um projeto que misturasse café e algo que levante o ânimo", explica essa mulher de 50 anos.

Uma parte do estabelecimento está equipada com plataformas de madeira cobertas com grama artificial para os gatos escalarem. Nas paredes, também há vários quadros com esses gatos.

O Meow Cat Cafe é um dos muitos cafés para gatos que abriram recentemente em todo o mundo, uma tendência que vem crescendo. Mas a situação em Gaza é bastante especial.

Na Faixa de Gaza, um pequeno território devastado pela pobreza e pelas guerras, vivem 2,3 milhões de pessoas. Israel impôs um bloqueio a este enclave palestino desde que o movimento islâmico Hamas chegou ao poder em 2007.

No Meow, os clientes pagam cerca de 10 shekels (US$ 2,65) por hora para brincar com os gatos, o que, segundo Maabad, cobre alimentação e cuidados veterinários.

Para Manar Abu Samra, uma cliente, os preços são razoáveis.

"Os gatos aqui são lindos e fofos, é uma ideia maravilhosa e fiquei feliz quando soube disso", conta ela.