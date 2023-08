Diniz convoca Neymar e Vini Jr. para estreia da Seleção nas Eliminatórias; Paquetá fica fora

Os atacantes Neymar e Vinícius Júnior são os principais nomes da primeira convocação de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira, divulgada nesta sexta-feira (18), para o início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, numa lista que deixou de fora de última hora o meia Lucas Paquetá, investigado por um suposto caso de apostas esportivas na Inglaterra.

Com futuro incerto na Seleção após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, Neymar, anunciado na última terça-feira pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, é convocado pela primeira vez depois estar recuperado da lesão que sofreu no tornozelo direito.

"Conversei com ele recentemente, ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade de a gente construir uma história na Seleção. É um jogador que é muito difícil aparecer outro, um talento muito raro", disse o treinador em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro.