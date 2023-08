Corrida contra o relógio para retirar milhares de pessoas por incêndio no norte do Canadá

Os cerca de 20 mil habitantes de Yellowknife, uma das principais cidades do extremo-norte do Canadá, embarcam nesta sexta-feira (18) em uma corrida contra o tempo para deixarem suas casas, ameaçadas por um grande incêndio florestal.

As autoridades da região, que emitiram a ordem de evacuação na noite de quarta-feira e deram aos moradores até o meio-dia de hoje (15h em Brasília), estimam que pelo menos 1.500 moradores já deixaram a zona por via aérea, enquanto outras centenas fugiram pela única estrada que liga as comunidades do norte com Alberta, uma província vizinha localizada ao sul.

Nesta sexta-feira, disponibilizou-se o dobro do número de voos do dia anterior para retirar os moradores do norte residuais.